رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة، وقمع وقفة منددة بمحاولات تهجير المواطنين من مسافر يطا.

كما عنونت الصحف مطالبة الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة للإدارة الأميركية بالتدخل لوقف مشاريع الاستيطان وهدم البيوت.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الرئيس: قتل المدنيين الفلسطينيين والاسرائيليين لا يؤدي الا الى مزيد من تدهور الأوضاع

_ عشرات الإصابات في الضفة والاحتلال يقمع وقفة منددة بمحاولات تهجير المواطنين من مسافر يطا

_ أبو ردينة: نطالب الإدارة الأميركية بالتدخل لوقف مشاريع الاستيطان وهدم البيوت

_ حملة اسرائيلية واسعة للبحث عن منفذي عملية "إلعاد"

_ الاحتلال بصدد إقرار بناء 3988 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

_ الأردن يحذر من الاقدام على تهجير مواطنين من يطا وبناء وحدات استيطانية جديدة

_ اشتية يحذر من تبعات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة وهدم 12 قرية في يطا

_ نقابة المحامين الأميركية ترفض تصنيف إسرائيل لمؤسسات فلسطينية بـ "إرهابية"

_ مقربون من بينيت: الحكومة قد تسقط خلال شهر

_ "المواصلات" تنفي وجود قرار برفع تسعيرة النقل داخل المدن والمحافظات

_ النيابة العامة والشرطة تباشران اجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة أب وابنه في بيتا ومواطنة ببلدة حوسان

الأيام:

_ عملية إلعاد: حملة أمنية إسرائيلية واسعة بحثًا عن شابين من رمانة بتهمة التنفيذ

_ الرئاسة تطالب الإدارة الأميركية بوقف مشاريع الاستيطان وهدم البيوت

_ الاحتلال يعتزم المصادقة الخميس المقبل على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة

_ تظاهرات ومواجهات في مسيرات الجمعة وتواصل اعتداءات المستوطنين على المركبات

_ أكثر من 20 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى

_ توقيع قرار هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف"

_ نقابة المحامين الأميركية تدافع عن المؤسسات الفلسطينية الست

_ إدانات واسعة لقرار "العليا" الإسرائيلية منح الضوء الأخضر لإخلاء سكان مسافر يطا

_ إشتية يحذر من تبعات بناء وحدات استيطانية والهدم في يطا

_ والأردن يحذر من الإقدام على التهجير في يطا وبناء وحدات استيطانية جديدة

_ بيتا: وفاة أب ونجله جراء اختناقهما في بئر قديمة

القدس:

_ الاحتلال يكثف انتشاره في جنين والمستوطنين ينفذون موجة اعتداءات واسعة

_ حملة اسرائيلية لاعتقال الفلسطينيين غير الحاصلين على تصاريح

_ توقيع قرار نهائي بهدم منزل الشهيد رعد حازم

_ اسرائيل تصادق قريبًا على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة

_ الرئاسة تطالب الإدارة الأميركية بوقف مشاريع الاستيطان

_ بلدية الاحتلال تعلن عن شراء 57 قطارًا لتعزيز الربط بين المستوطنات في القدس

_ القيود الاسرائيلية المشددة تحول دول وصول الآلاف للصلاة في الأقصى