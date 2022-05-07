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الاحتلال يعتقل ثلاثة أطفال من رام الله

السبت 07 مايو 2022 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم السبت، ثلاثة أطفال من قرية سنجل شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: علاء هيثم عصفور (11 عاما)، ومحمد ثائر غفري، ويوسف أحمد عصفور، وكلاهما يبلغان من العمر  (13 عاما)، بعد ان داهمت منازل ذويهم فجرا، وفتشتها.

وتشهد مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، في إطار سياسات  الاحتلال العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، فضلاً عن حملات التضيق المستمرة تجاه أرزاق المواطنين.

#الاحتلال #قرية سنجل #سنجل

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