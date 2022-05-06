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قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية تمهيدًا لهدمه (فيديو)

السبت 07 مايو 2022 04:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسير عمر جرادات في بلدة السيلة الحارثية تمهيدًا لهدمه (فيديو)



جنين/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ،فجر اليوم السبت، منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية مستوطنة "حومش" ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن فرق الهندسة التابعة لجيش الاحتلال قامت بحفر الجدران الداخلية لمنزل الأسير عمر جرادات، قبل أن تقدم على تفجير الجدران.

ورافقت قوات الاحتلال أليات وجرافات عسكرية ، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وانتشار لقناصة جيش الاحتلال على أسطح المنازل.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تتضمن دوريات عسكرية وجرافات خرجت من حاجز سالم العسكري برفقة تعزيزات ضخمة لتقتحم بلدة السيلة الحارثية كفرق اسناد من جهة بلدة اليامون غرب جنين.

وأفاد شهود عيان بأن أكثر من 100 دورية عسكرية خرجت من معسكر سالم غرب جنين وحاصرت البلدة، كما أغلقت كافة المداخل، فيما شوهدت قوات من المستعربين تقتحم منازل وتحولها لنقاط رصد ومراقبة.

يذكر أن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، صادقت على قرار هدم منزل الأسير عمر جرادات  بدعوى ضلوعه وأشقاءه في عملية حومش منتصف كانون أول من العام الماضي.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة عمر القابع في سجون الاحتلال مع والدته وأشقاءه غيث ومنتصر ووالدتهم وخالهم أحمد الذي هدم منزله قبل شهرين.

#جنين #السيلة الحارثية #الاسير عمر جرادات

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