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اشتية: حرص بينيت على تماسك حكومته الهشة لن يكون على حساب مصادرة أرضنا ونهب ثرواتنا

الجمعة 06 مايو 2022 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: حرص بينيت على تماسك حكومته الهشة لن يكون على حساب مصادرة أرضنا ونهب ثرواتنا



رام الله/سما/

حذر رئيس الوزراء محمد اشتية من التبعات الخطيرة التي ستترتب على مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وهدم 12 قرية في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

واعتبر اشتية في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذه المخططات تشكل تهديدا للأمن والسلام في المنطقة التي تعيش في حالة توتر بسبب سياسات وممارسات الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا اشتية الإدارة الأميركية للتدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات، لما تشكله من تهديد خطير لفرص حل الدولتين، والعمل الجاد على فتح أفق سياسي يمنح الأمل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

وقال "إن حرص بينيت على تماسك حكومته الهشة لن يكون على حساب مصادرة أرضنا، ونهب ثرواتنا، وانتهاك مقدساتنا"، مؤكدا قدرة شعبنا على الصمود والتصدي لكل تلك المخططات وإفشالها.

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#رئيس الوزراء

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