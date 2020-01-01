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بعد "عملية إلعاد".. بابا الفاتيكان يُلغي رسميًا زيارته لـ"إسرائيل"

الجمعة 06 مايو 2022 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد "عملية إلعاد".. بابا الفاتيكان يُلغي رسميًا زيارته لـ"إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

 قالت صحيفة عبرية مساء يوم الجمعة، إن بابا الفاتيكان فرانسيس، ألغى زيارة كانت مقررة له إلى إسرائيل في 15 يونيو/حزيران المقبل.


وأضافت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن الزيارة التي خطط لها في إطار جولة بالشرق الأوسطـ، تم إلغاؤها بالفعل، على خلفية الهجمات التي تشهدها إسرائيل، دون توضيح إضافي.


وتابعت الصحيفة: “أبلغ مكتب بابا الفاتيكان، الليلة الماضية الدول المختلفة، أن الجولة لن تتم بسبب مشكلة صحية في ساقه. لكن مصدرا سياسيا قال إنه يبدو أن موجة العمليات كان لها تأثير على قرار الفاتيكان عدم زيارة إسرائيل في هذه المرحلة”.


كان من المقرر أن يصل البابا فرانسيس إلى إسرائيل في إطار جولة إلى الشرق الأوسط تشمل أيضا كلا من لبنان والأردن.

#بابا الفاتيكان #اسرائيل

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