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وفد من "حماس" سيزور موسكو مجدداً الشهر المقبل

الجمعة 06 مايو 2022 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من "حماس" سيزور موسكو مجدداً الشهر المقبل



غزة/سما/

نقلت قناة الميادين عن مصادر في حركة "حماس"، اليوم الجمعة، "أنّ وفداً من الحركة سيزور موسكو مجدداً الشهر المقبل.

وأشارت المصادر  إلى أنّ الوفد اضطرّ لمغادرة موسكو مسبقاً لاعتبارات تتعلق باجتماع الجزائر. ووصفت المصادر محادثات حماس في موسكو بـ "الإيجابية للغاية".

ونقلت القناة أيضا عن مصادر دبلوماسية، أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، وجه مساء اليوم الجمعة، دعوة رسمية لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، من أجل زيارة العاصمة الروسية موسكو، في المستقبل القريب.

وزار وفدٌ من حركة حماس، يوم أمس، رئيس مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق، موسكو والتقى الوفد مع الجانب الروسي ممثَّلاً بنائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، ومسؤولين في الوزارة.

وأعلن المصدر أنّ تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول علاقة اليهود بالنازية لم تكن زلة لسان ولا حديث عن اعتذار روسي للكيان الاسرائيلي.

وتأتي زيارة وفد حماس القيادي لموسكو في الوقت الذي تشهد العلاقات الروسية الإسرائيلية توتراً ملحوظاً بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

#حماس #موسكو #روسيا

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