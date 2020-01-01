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حماس ترد على حملة التهديدات الإسرائيلية باغتيال السنوار

الجمعة 06 مايو 2022 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترد على حملة التهديدات الإسرائيلية باغتيال السنوار



غزة/سما/

ردت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء يوم الجمعة، على حملة التهديدات والتحريض الإسرائيلية باغتيال قائد حركته في قطاع غزة يحيى السنوار.

و قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في تصريح صحفي"  أنّ "حملة التهديدات والتحريض الإسرائيلية باغتيال الأخ المجاهد يحيى السنوار أو أي من قيادات الحركة، لا تخيفنا ولا تخيف أصغر شبل في حماس".

ووصف الرشق هذه التهديدات بـ"محاولة فاشلة لطمأنة قطعان المستوطنين المذعورين"، مضيفًا: إنّها "لا تزيدنا إلا إصرارًا على الدفاع عن القدس والأقصى، حتى زوال الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا".

#حماس #يحيي السنوار

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