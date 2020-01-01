اعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية "إلعاد"..صورة

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية ، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة ومثيرة حول العملية المزدوجة ، في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.

وقالت القناة الـ12 العبرية تحت بند سمح بالنشر "ان منفذي عملية إلعاد، وصلا إلى موقع العملية من خلال فتحة في السياج الفاصل، وبمساعدة أرون بن يفتاح، أحد القتلى.

من جانبه قالت قناة كان العبرية "لم يكن لدى أورن بن يفتاح أي فكرة عن كون ركاب سيارته فلسطينيين، وحينما وصل بهما إلى العاد، بدأت العملية بقتله.

يذكر أنّ العملية المزدوجة أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة 4 آخرين، بينهم 2 وصفت حالتهما بالخطيرة، وواحدة بالمتوسطة، وواحدة بالطفيفة.









