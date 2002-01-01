محامو الجزائر يقاطعون بطولة كروية عالمية بالمغرب لمشاركة "إسرائيل"

الجزائر/سما/

أعلن محامون جزائريون مقاطعة مسابقة كأس العالم لكرة القدم للمحامين المقرر انطلاقها، السبت في المغرب؛ بسبب حضور ممثلين إسرائيليين فيها.

جاء ذلك في بيان صدر مساء الخميس عن فريق “منظمة محامي الجزائر العاصمة” الذي دعي للمشاركة في المسابقة.

وأفاد البيان بأن “الفريق قرر مقاطعة كأس العالم للمحامين (بالمغرب) وعدم المشاركة فيها والامتناع عن الدخول إلى الأراضي المغربية”.

وقال إن “الفريق قرر العودة من تونس أين كان في طريقه إلى المشاركة”.

وأوضح البيان أن القرار جاء “بعد التأكد بصفة رسمية من مشاركة فرق من الكيان الصهيوني في المسابقة التي ستقام في دولة عربية”.

وأضاف أن ذلك “يشكل خطوة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يتنافى مع مبادئ الجزائر حكومة وشعبا والرافضة لأي شكل من أشكال التطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش المغربية ابتداء من السبت وحتى 15 مايو/ أيار الجاري، بطولة كأس العالم لكرة القدم للمحامين في دورتها العشرين بمشاركة فرق إسرائيلية.

والجزائر من الدول العربية والإسلامية التي لا تقيم علاقات دبلوماسية أو تجارية مع إسرائيل، وتقول سلطاتها إن تطبيع العلاقات غير ممكن دون قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وتنفيذ بنود المبادرة العربية لعام 2002.

وسبق لمنظمات ورياضيين جزائريين أن قاطعوا اجتماعات ومنافسات دولية بسبب وجود تمثيل إسرائيلي فيها.