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النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بوفاة مواطنة في بيت لحم

الجمعة 06 مايو 2022 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بوفاة مواطنة في بيت لحم



بيت لحم / سما /

فتحت النيابة العامة تحقيقا، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطنة (25 عاما) في منزلها ببلدة حوسان غرب محافظة بيت لحم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وجود سيدة متوفاة في منزلها بقرية حوسان غرب بيت لحم، مضيفا أن النيابة العامة انتقلت على رأس قوة من الشرطة للمكان وتم استكمال اجراءات الكشف والمعاينة اللازمة وفقا للقانون.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.

#النيابة العامة #الشرطة #بيت لحم #لؤي ارزيقات #حوسان

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