تقديرات إسرائيلية: منفذي "عملية إلعاد" لديهم الأدوات اللازمة لتنفيذ عملية جديدة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن تقديرات لدى المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" بأن منفذي "عملية إلعاد" لديهم الأدوات اللازمة لتنفيذ عملية جديدة في تل أبيب.

وقالت القناة العبرية، أن عمليات البحث مازالت مكثفة في منطقة إلعاد والمناطق المجاورة، مشيرًا إلى أن الشرطة الإسرائيلية تدرس زيادة انتشار عناصرها في المدن التي يتواجد فيها الحريديم خشية تنفيذ عمليات هناك.

على الصعيد ذاته، أضاف قائد شرطة الاحتلال في "تل أبيب": ننطلق في البحث عن منفذي عملية "إلعاد" من فرضية أنهما لا زالا في المنطقة ذاتها.

هذا وقتل 3 مستوطنين وأصيب 3 في عملية بطولية مزدوجية، نفذها فلسطينيان مساء اليوم الخميس في "إلعاد" شرق تل "أبيب".

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية بوجود منّفذين اثنين، من شمالي الضفة الغربية، أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها، بحثًا