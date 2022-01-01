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امريكا تبعث رسالة لاسرائيل قبيل زيارة بايدن وهذا مفادها ..

الجمعة 06 مايو 2022 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
امريكا تبعث رسالة لاسرائيل قبيل زيارة بايدن وهذا مفادها ..



وكالات / سما /

بعث البيت الأبيض برسالة إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة مفادها أن عليها الامتناع عن الموافقة على بناء وحدات استيطانية وذلك تحسبا للإعلان المرتقب عن انعقاد ما يسمى بـ "المجلس الأعلى للتخطيط" الاسرائيلي وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

تم نقل الرسالة في محادثات بين ما لا يقل عن ثلاثة أحزاب أمريكية مختلفة ومسؤولين كبار في إسرائيل مؤخرًا.

ووفقًا لأحد المصادر التي تحدثت مع موقع N12 الاسرائيلي، فإن البيت الأبيض اشترط زيارة الرئيس بايدن لإسرائيل الشهر المقبل بحقيقة أنه لن يكون هناك إعلان جديد عن بناء مستوطنات في الضفة الغربية.

وأضاف الموقع "ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الأمور، فإن المجلس الأعلى للتخطيط سوف يجتمع في الأيام العشرة القادمة، ومن المتوقع أن يصدر إعلان بهذا المعنى قريبًا".

وبحسب مصادر اسرائيلية وفقا لما ذكر موقع I24 فإن أحد أسباب الضغط لعقد المجلس هو خلق نفس المساحة لزيارة بايدن، وهو أيضًا سبب عدم الإعلان عن اجتماع المجلس حتى الآن، طالما أن وفد الرئيس الأمريكي متواجد في اسرائيل.

#امريكا #اسرائيل #الاستيطان

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