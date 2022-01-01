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الكنائس الشرقية في بيت لحم تحتفل بعيد "الخضر"

الجمعة 06 مايو 2022 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكنائس الشرقية في بيت لحم تحتفل بعيد "الخضر"



بيت لحم / سما /

احتفلت الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي في مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، اليوم الجمعة، بعيد الخضر "القديس جيورجيوس" شفيع دير الخضر.

وترأس الصلاة والقداس مطران جبل طابور ميفيديوس، بمشاركة الرئيس الروحي في مأدبا المطران ايرينيوس، والرئيس الروحي لكنيسة الروم الأرثوذكس في بيت جالا الأرشمندريت اغناطيوس، ورئيس دير الخضر الأرشمندريت حنانيا، وكهنة كنيسة الروم الأرثوذكس في بيت جالا الأب يوسف الهودلي والأب إلياس زعرب، وقنصل اليونان، ورئيسي بلديتي بيت جالا عيسى قسيس، والخضر إبراهيم موسى.

وألقى الأب الهودلي العظة تطرق فيها إلى مسيرة مار جورجيوس، متمنيا للشعب الفلسطيني السلام والأمن.

وتوجه المشاركون الى صالون الدير، حيث كان في استقبالهم الأرشمندريت حنانيا، وتبادلوا التهاني بهذه المناسبة.

وتوافد المواطنون منذ الصباح الى بلدة الخضر للمشاركة في الاحتفالات التي كانت قد بدأت أمس، وتستمر على مدار يومين.

وتشمل طقوس العيد، السير حفاة من قبل المواطنين من أماكن سكناهم في مدن بيت لحم، وبيت ساحور وبيت جالا، وصولا إلى دير الخضر في إطار مفهوم "النذر"، إضافة إلى إضاءة الشموع، والقيد الحديدي والنذور بالأغنام، وتقديم زيت الزيتون، ولباس الزي الأخضر للأطفال وقص الشعر.

#الكنائس الشرقية #الخضر #بيت لحم

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