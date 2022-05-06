الولايات المتحدة: فزعنا من هجوم آخر على إسرائيل في يوم استقلالها

واشنطن / سما /

أدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عملية الطعن بواسطة فأس التي نفذها فلسطينيين في منطقة إلعاد شرق تل أبيب ووصفها بالعمل "الإرهابي الشنيع".



وأشار بلينكن في بيان له، إلى أن الخارجية الأميركية على اتصال وثيق مع شركائها الإسرائيليين، مضيفًا "نقف معهم بحزم في مواجهة هذا الهجوم".



من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سولفيان وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل في مواجهة الهجوم.



وقال في تغريدة عبر تويتر "لقد فزعنا من هجوم آخر في إسرائيل، وهذه المرة في مدينة إلعاد، في يوم استقلال إسرائيل".



وأضاف سولفيان "كالعادة نقف مع إسرائيل وهي تواجه هذا التهديد الإرهابي". وفق وصفه.