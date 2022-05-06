الاحتلال يعتقل 44 فلسطينياً من القدس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ أمس وحتى فجر اليوم الجمعة، 44 فلسطينياً من مدينة القدس.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة فراس جبريني، بأن الاحتلال اعتقل 44 فلسطينياً من القدس منذ أمس وحتى فجر اليوم.

وأوضح الجبريني، في تصريح صحفي، أن الشُبّان من القدس والداخل المحتل والضفة الغربية.

من جانبه، أفاد المحامي ناصر عودة، بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن المسعفة كوثر أبو زينة شرط إبعادها عن الأقصى 16 يوماً، إضافة إلى كفالة شخصية وطرف ثالث، وكفالة مالية بقيمة 500 شيقل.

ويوم أمس، أصاب الاحتلال نحو 38 فلسطينياً، واعتقل 22 بينهم مسعفة، خلال مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام 792 مستوطناً احتفالًا بذكرى احتلال فلسطين.

ورفع المستوطنون علم الاحتلال أكثر من مرة خلال اقتحامهم، وتصدى المرابطون في الأقصى لهم بالهتافات والتكبير وأداء الصلاة. كما اعتدت شرطة الاحتلال على المرابطين بالدفع والضرب، وأطلقت القنابل الغازية والأعيرة المطاطية داخل المصلى القبلي عقب محاصرة الشبان داخله؛ ما أدى إلى تهشّم زجاج منبر صلاح الدين.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 700 فلسطيني خلال شهر نيسان الماضي بحسب توثيق شبكة "القسطل" الإخبارية.