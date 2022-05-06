إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وقريوت بنابلس

نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قريتي قريوت جنوب نابلس، وبيت دجن شرقها.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل ، بأن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق خلال المواجهات التي تشهدها القرية.

وكانت قوات الاحتلال قمعت المسيرة الأسبوعية في بيت دجن، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

في السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قريوت جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن المواجهات اندلعت مع جنود قوات الاحتلال المستوطنين الذين اقتحموا نبع قريوت.

وأطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.