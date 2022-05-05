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رغم إجراءات الاحتلال .. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 06 مايو 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم إجراءات الاحتلال .. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المُبارك بالقدس المحتلة، رغم عراقيل الاحتلال وتشديداته منذ ساعات الصباح.

وخلال الخطبة، قال خطيب الأقصى إسماعيل نواهضة: "لن يدوم الاحتلال وهو إلى زوال، وظلمة القدس ستتبدد لا محالة، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين في بيت المقدس وأكنافه، ولن يستطيعوا حجب قرص الشمس فرباطنا سيكون سبب حريتنا".

وشهدت البلدة القديمة تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي ضيّقت على المصلين وعرقلت دخولهم من خلال التفتيش واحتجاز الهويات أو فحصها.

كما منعت عناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة وصول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، لأداء الصلاة فيه.

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