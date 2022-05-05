ضربة قاسية على رأس رئيس الوزراء الاسرائيلي من شاكيد "أقرب المقربين له"

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة “معاريف” اليوم الجمعة، بأن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد تقود حراًكا مع أعضاء الكنيست نري أورباخ، وأفري كارا بصفته نائًبا لوزير، وجميعهم من حزب يمينا الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، بهدف إعلان الانفصال عن الحزب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سلسلة اجتماعات عقدت في الأيام الأخيرة بين شاكيد وأورباخ وكارا، قبل أيام من عودة الكنيست من العطلة، بسرية تامة على ما جرى في كواليس الاجتماعات، ولم يتم تسريب مضمونها، إلا أن التقديرات تشير إلى أنهم في طريقهم للانفصال عن بينيت، وإنشاء حزب مستقل.

ويعتقد الثلاثي أن الائتلاف الحكومي الحالي لن يستمر طويلاً، وأنه بإمكانهم بموجب القانون الذي يسمح لثلث أعضاء فصيل بالانفصال عن أعضائه وتشكيل فصيل مستقل دون خسارة الحقوق البرلمانية والسياسية للانفصال.

وقال مصدر مقرب من أحد أعضاء الكنيست اليمينيين، إن الهدف الذي حدده الثالثة حالًيا محاولة تحقيق انجازات لكل واحد منهم وفقا لقدراته، وخاصة بالنسبة لأورباخ على صعيد الترويج للبناء في مستوطنات الضفة وتوجيه إنذار أخري للحكومة بوضع ذلك كشرط له ليبقى في الائتلاف.