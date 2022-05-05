  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بالفيديو .. مشادة كلامية بين حاخام يهودي ومستوطن

الجمعة 06 مايو 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو .. مشادة كلامية بين حاخام يهودي ومستوطن



القدس المحتلة / سما /

وقعت مشادة كلامية ليلة أمس الخميس، بمكان عملية إلعاد التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وجرح آخرين، بين حاخام يهودي وابسي جوفشتاين، الذي يعتبر أحد كبار العنصريين والمستوطنين المتطرفين.

وخلال المشادة، صرخ الحاخام بوجه جوفشتاين، محملا إياه مسؤولية قتل اليهود بسبب اقتحامهم المسجد الأقصى، وشدد على أن دخول "جبل الهيكل" الأقصى محرم على اليهود.

وتوجه الحاخام إلى جوفشتاين قائلا: "أنتم (المتطرفون) السبب في هذه العملية.. أنت وكل المجرمين أمثال (عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف) ايتمار بن غفير، أنتم ودخول جبل الهيكل السبب في وقوع عملية اليوم في مدينة إلعاد ومقتل 3 من السكان".

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 3 مستوطنين واصابة آخرين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب (صور وفيديو)

أول تعليق من بينيت ولابيد على عملية "إلعاد"

ردود الفعل الإسرائيلية على عملية "إلعاد": تحريض على اغتيال السنوار

شاهد: الإعلام الإسرائيلي ينشر صور وأسماء قتلى عملية "إلعاد"

الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق على الضفة وغزة..وغانتس يتحدث عن"جبي ثمن التحريض"

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

بوتين يعتذر لبينيت عن تصريحات لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية

الأخبار الرئيسية

"محكوم عليه بالاعدام".. دعوات اسرائيلية لاغتيال السنوار وجباية الثمن منه

20220506081849

تفاصيل جديدة حول عملية "إلعاد" : المنفذان ما زالا في اسرائيل و بدون سوابق ولا ينتميان لأي فصيل

img-20220506-wa0001-1651813425

الاحتلال ينشر صورة واسماء شابين تتهمهما بزعم تنفيذهما عملية "إلعاد"

photo_2022-05-05_20-42-48

أول تعليق من بينيت ولابيد على عملية "إلعاد"

photo_2022-05-05_19-37-06

قناة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة حول عملية "إلعاد"

الاتصالات الفلسطينية