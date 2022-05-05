تفاصيل جديدة حول عملية "إلعاد" : المنفذان ما زالا في اسرائيل و بدون سوابق ولا ينتميان لأي فصيل

القدس المحتلة / سما /

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن المشتبهين بتنفيذ عملية "العاد" من مدينة جنين بلا سوابق أمنية ولا ينتميان لاي من الفصائل الفلسطينية.

وقال ضابط في الشرطة إن المنفدين ما زالا داخل اسرائيل ولم يصلا الى مناطق الضفة وان "التخوف المركزي هو أن يحاولا تنفيذ عملية أخرى، ولذلك يبذل الشاباك والشرطة مجهودا كبيرا من أجل القبض عليهما".

ونشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها، بحثًا عن سيارة ذكر شهود عيان أنها غادرت المنطقة.

ورجحت التحقيقات الأولية أن المنفذين يعرفان منطقة إلعاد. وكانا قد هاجما شخصا في سيارة في البداية، ثم هاجما سائقين وأشخاص آخرين في شوارع البلدة.

وواصلا طريقهما باتجاه متنزه ألعاب وملعب كرة سلة، حيث تواجد سكان من البلدة، وهناك هاجما حارسا، الذي أصيب بجروح خطيرة.

بعد ذلك فرّ المنفذان نحو حرش قريب، وخلال ذلك هاجما سائقا في موقف سيارات، والذي أصيب بجروح طفيفة، وبعد ذلك اختفت آثارهما.