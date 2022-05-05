  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل جديدة حول عملية "إلعاد" : المنفذان ما زالا في اسرائيل و بدون سوابق ولا ينتميان لأي فصيل

الجمعة 06 مايو 2022 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة حول عملية "إلعاد" : المنفذان ما زالا في اسرائيل و بدون سوابق ولا ينتميان لأي فصيل



القدس المحتلة / سما /

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن المشتبهين بتنفيذ عملية "العاد" من مدينة جنين بلا سوابق أمنية ولا ينتميان لاي من الفصائل الفلسطينية.

وقال ضابط في الشرطة إن المنفدين ما زالا داخل اسرائيل ولم يصلا الى مناطق الضفة وان "التخوف المركزي هو أن يحاولا تنفيذ عملية أخرى، ولذلك يبذل الشاباك والشرطة مجهودا كبيرا من أجل القبض عليهما".

ونشرت الشرطة الإسرائيلية حواجز في إلعاد والمناطق المحاذية لها، بحثًا عن سيارة ذكر شهود عيان أنها غادرت المنطقة.

ورجحت التحقيقات الأولية أن المنفذين يعرفان منطقة إلعاد. وكانا قد هاجما شخصا في سيارة في البداية، ثم هاجما سائقين وأشخاص آخرين في شوارع البلدة.

وواصلا طريقهما باتجاه متنزه ألعاب وملعب كرة سلة، حيث تواجد سكان من البلدة، وهناك هاجما حارسا، الذي أصيب بجروح خطيرة.

بعد ذلك فرّ المنفذان نحو حرش قريب، وخلال ذلك هاجما سائقا في موقف سيارات، والذي أصيب بجروح طفيفة، وبعد ذلك اختفت آثارهما.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 3 مستوطنين واصابة آخرين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب (صور وفيديو)

أول تعليق من بينيت ولابيد على عملية "إلعاد"

ردود الفعل الإسرائيلية على عملية "إلعاد": تحريض على اغتيال السنوار

شاهد: الإعلام الإسرائيلي ينشر صور وأسماء قتلى عملية "إلعاد"

الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق على الضفة وغزة..وغانتس يتحدث عن"جبي ثمن التحريض"

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

بوتين يعتذر لبينيت عن تصريحات لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية

الأخبار الرئيسية

img-20220506-wa0001-1651813425

الاحتلال ينشر صورة واسماء شابين تتهمهما بزعم تنفيذهما عملية "إلعاد"

photo_2022-05-05_20-42-48

أول تعليق من بينيت ولابيد على عملية "إلعاد"

photo_2022-05-05_19-37-06

قناة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة حول عملية "إلعاد"

zX5kZ

الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق على الضفة وغزة..وغانتس يتحدث عن"جبي ثمن التحريض"

ردود الفعل الإسرائيلية على عملية "إلعاد": تحريض على اغتيال السنوار

الاتصالات الفلسطينية