الاحتلال ينشر صورة واسماء شابين تتهمهما بزعم تنفيذهما عملية "إلعاد"

القدس المحتلة / سما /

نشرت سلطات الاحتلال صورتين لشابين اتهمتهما بتنفذ عملية "إلعاد" أمس التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين واصابة 3 شرق تل ابيب.



وقالت سلطات الاحتلال ان الشابين هما اسعد الرفاعي ١٩ عاما وصبحي عماد ٢٠ عاما من رمانة قضاء جنين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن قوات كبيرة تشارك في عملية الطاردة والبحث عن المنفذين، حيث تم نصب مزيد من الحواجز لمحاولة تضييق الخناق عليهما واعتقالهما.

وتشير الترجيحات الإسرائيلية إلى أن المنفذين لا زالا في مكان قريب ولم يتمكنا من العودة إلى الضفة حيث تركز المهمة حاليا على منعهما من العودة إلى مناطق الضفة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن فلسطينيا نفذ عملية طعن في منطقة العاد بواسطة "فأس" وأصاب 6 إسرائيليين.

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفّذان في إلعاد أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية. بينما ذكرت "يديعوت" أن الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات بحث عن سيارة يشتبه بانسحابها من مكان العملية في منطقة إلعاد شرق تل أبيب.