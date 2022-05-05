  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال ينشر صورة واسماء شابين تتهمهما بزعم تنفيذهما عملية "إلعاد"

الجمعة 06 مايو 2022 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر صورة واسماء شابين تتهمهما بزعم تنفيذهما عملية "إلعاد"



القدس المحتلة / سما /

 نشرت سلطات الاحتلال صورتين لشابين اتهمتهما بتنفذ عملية "إلعاد" أمس التي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين واصابة 3 شرق تل ابيب.


وقالت سلطات الاحتلال ان الشابين هما اسعد الرفاعي ١٩ عاما وصبحي عماد ٢٠ عاما من رمانة قضاء جنين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن قوات كبيرة تشارك في عملية الطاردة والبحث عن المنفذين، حيث تم نصب مزيد من الحواجز لمحاولة تضييق الخناق عليهما واعتقالهما.

وتشير الترجيحات الإسرائيلية إلى أن المنفذين لا زالا في مكان قريب ولم يتمكنا من العودة إلى الضفة حيث تركز المهمة حاليا على منعهما من العودة إلى مناطق الضفة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن فلسطينيا نفذ عملية طعن في منطقة العاد بواسطة "فأس" وأصاب 6 إسرائيليين.

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إن منفّذان في إلعاد أحدهما يحمل سلاحا ناريًا، والآخر فأسًا.

وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية. بينما ذكرت "يديعوت" أن الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات بحث عن سيارة يشتبه بانسحابها من مكان العملية في منطقة إلعاد شرق تل أبيب.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 3 مستوطنين واصابة آخرين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب (صور وفيديو)

أول تعليق من بينيت ولابيد على عملية "إلعاد"

ردود الفعل الإسرائيلية على عملية "إلعاد": تحريض على اغتيال السنوار

شاهد: لحظة انسحاب منفذا عملية "إلعاد"

شاهد: الإعلام الإسرائيلي ينشر صور وأسماء قتلى عملية "إلعاد"

ارتفاع جديد على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق على الضفة وغزة..وغانتس يتحدث عن"جبي ثمن التحريض"

الأخبار الرئيسية

photo_2022-05-05_20-42-48

أول تعليق من بينيت ولابيد على عملية "إلعاد"

photo_2022-05-05_19-37-06

قناة عبرية تكشف تفاصيل مثيرة حول عملية "إلعاد"

zX5kZ

الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق على الضفة وغزة..وغانتس يتحدث عن"جبي ثمن التحريض"

ردود الفعل الإسرائيلية على عملية "إلعاد": تحريض على اغتيال السنوار

photo_2022-05-05_18-53-41

مقتل 3 مستوطنين واصابة آخرين في عملية مزدوجة قرب تل أبيب (صور وفيديو)

الاتصالات الفلسطينية