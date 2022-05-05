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الكشف عن آخر تطورات الوضع الصحي للإسرائيليين المصابين في عملية "إلعاد"

الجمعة 06 مايو 2022 05:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن آخر تطورات الوضع الصحي للإسرائيليين المصابين في عملية "إلعاد"



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية ، فجر اليوم الجمعة، عن آخر تطوارت الوضع الصحي للإسرائيليين المصابين في عملية "إلعاد" شرقي "تل أبيب".

ونقلت القناة الـ12 عبرية عن نجمة داوود الاسرائيلية  قولها" بعد مقتل 3 ، المصابين الأربعة من عملية العاد جميعهم بحالة خطيرة"

وفي وقت سابق نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مدير مستشفى بيلينسون د.عيران روتمان قوله: "هناك اثنين من المصابين في عملية إلعاد حالتهما خطيرة جدًا مع إصابات في الرأس".

وأضاف: "أنّه تم نقل أحدهما إلى غرفة العمليات والآخر إلى وحدة العناية المركزة، ونحن نكافح من أجل إنقاذهما".
 
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، ذكرت في وقتٍ سابق أنّ نحو 3 مستوطنين لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر في عملية طعن وقعت في منطقة إلعاد" مساء اليوم.

#عملية إلعاد

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