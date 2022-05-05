الكشف عن هوية القتلى الاسرائيليين في عملية "العاد" (صور)

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، فجر الجمعة، هوية القتلى الاسرائيليين في عملية "العاد" شرقي تل أبيب.

وقال موقع سروجيم العبري " إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر اسم أحد القتلى وهو يوناتان حبكوك، ويبلغ من العمر ثلاثون عاماً.

وذكرت مصادر عبرية ان القتيل الثاني في عملية إلعاد هو "بوعز جول" ، والقتيل الثالث أورون بن يفتاح من اللد المحتلة يبلغ من العمر 37 عام وأب لـ6 أطفال.



















وقتل ثلاثة إسرائيليين، مساء الخميس، وأصيب 4 آخرون وصفت جراح إثنين منهم بالخطيرة، في عملية طعن بفأس وإطلاق نار نفذها مهاجمين في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.