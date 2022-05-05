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الكشف عن هوية القتلى الاسرائيليين في عملية "العاد" (صور)

الجمعة 06 مايو 2022 02:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية القتلى الاسرائيليين في عملية "العاد" (صور)



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية، فجر الجمعة، هوية القتلى الاسرائيليين في عملية "العاد" شرقي تل أبيب.

وقال موقع سروجيم العبري " إن الرقابة العسكرية سمحت بنشر اسم أحد القتلى وهو يوناتان حبكوك، ويبلغ من العمر ثلاثون عاماً.

وذكرت مصادر عبرية ان القتيل الثاني  في عملية إلعاد هو "بوعز جول" ، والقتيل الثالث أورون بن يفتاح من اللد المحتلة يبلغ من العمر 37 عام وأب لـ6 أطفال.




سُمح بنشر اسم أحد قتلى عملية إلعاد وهو يوناتان حبكوك

القتيل الثاني في عملية إلعاد هو بوعز جول

القتيل الثالث اورن بن يفتاح من اللد المحتلة يبلغ من العمر ٣٧ عام وأب ل٦ أطفال

وقتل ثلاثة إسرائيليين، مساء الخميس، وأصيب 4 آخرون وصفت جراح إثنين منهم بالخطيرة، في عملية طعن بفأس وإطلاق نار نفذها مهاجمين في منطقة إلعاد شرقي تل أبيب.

#عملية العاد #الاحتلال الاسرائيلي

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