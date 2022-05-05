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الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلة ومستوطنون يهاجمون المواطنين

الجمعة 06 مايو 2022 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلة ومستوطنون يهاجمون المواطنين



نابلس/سما/

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، الطريق الواصل بين بلدة حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلة، فيما هاجم المستوطنون مركبات المواطنين على مفترقات الطرق.

وأفاد شهود عيان، لمراسلنا، بأن عشرات المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين المارة على مفترقات الطرق جنوب نابلس بالحجارة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة قرب حاجز حوارة، الذي أغلقته قوات الاحتلال أمام المواطنين.

وأضاف أن الطريق الواصل بين رام الله ونابلس يشهد أعمال عربدة من قبل المستوطنين، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة الساوية، وبوابة مادما وشارع تل جنوب نابلس.

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#الاحنلال #نابلس #قلقيلية

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