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الأوقاف تدين استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي وقف النبي موسى

الجمعة 06 مايو 2022 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تدين استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات من أراضي وقف النبي موسى



رام الله/سما/

أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية ومقام النبي موسى جنوب أريحا.

وأشارت الأوقاف في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي يقع ضمن وقفية "الظاهر بيبرس" التي أوقفها السلطان المملوكي "الظاهر بيبرس" على "مقام النبي موسى" عليه السلام في برية القدس في المنطقة الواقعة ما بين مدينة القدس ومدينة أريحا.

واعتبرت القرار الإسرائيلي تعدٍّ واضح وسافر على ملكيات الوقف الإسلامي في فلسطين، والتي تمتلك وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حق إدارتها وتنميتها لصالح الأيتام والفقراء، وما تم اشتراطه من قبل من أوقفها في سبل الخير لتنمية مجتمعنا الفلسطيني، محذرة من أن هذا الاحتلال يعمل جاهدا للسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها ستعمل بكافة السبل القانونية والإعلامية على وضع حد لهذا الانتهاك الذي يقع ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي في جعل حياة الشعب الفلسطيني أكثر صعوبة وقسوة، من خلال قطع الطرق الواصلة بين أجزاء الضفة الغربية، إضافة لسلبه موردا هاما من اقتصاده الوطني.  

#النبي موسى

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