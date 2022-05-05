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مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في سنجل شمال رام الله

الجمعة 06 مايو 2022 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقطعون أشجار زيتون في سنجل شمال رام الله



رام الله/سما/

 أقدم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، على قطع أشجار زيتون في أراضي بلدة سنجل شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية سنجل معتز طوافشة، إن المستوطنين قطعوا أشجار زيتون في أرض المواطن أبو مصطفى الحاج هود، مشيرا إلى أن أرض المواطن الحاج هود تتعرض لاقتحامات واعتداءات المستوطنين باستمرار في إطار محاولاتهم المستمرة لمنع استصلاحها وزراعتها.

وأضاف أن المستوطنين وتحت حماية جيش الاحتلال منعوا استكمال حراثة الأرض وصادروا جرارا زراعيا يعود للمواطن مصطفى شبانة خلال شهر رمضان الماضي.

وتتعرض بلدة سنجل لاعتداءات متكررة من المستوطنين من البؤرتين الاستيطانيتين "جفعات هرئيل" و"هرواة" ومستوطنتي "شيلو" ومعاليه ليبونة" المقامات على أراضي المواطنين في البلدة والقرى المجاورة.

#الاستيطان

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