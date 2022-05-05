أول تعليق من بينيت ولابيد على عملية "العاد"

القدس المحتلة/سما/

قال وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي ، يائير لابيد، أن "فرحة عيد الاستقلال اختفت في لحظة"، بعد الاعتداء ‏الذي وقع، اليوم الخميس، ونفذه مجهول، في مدينة إلعاد قرب تل أبيب.‏



وأضاف لابيد في تغريدات له بالعبرية على موقع "تويتر": "لقد انقطعت فرحة عيد الاستقلال في لحظة. هجوم قاتل في إلعاد يرعب القلب والروح. قُتل 3 وأصيب ثلاثة آخرون على أيدي إرهابيين وضيعين".



وأردف: "أبعث بأحر التعازي إلى العائلات التي فقدت أحباءها الليلة، وأدعو مع كل بيت في إسرائيل من أجل سلامة الجرحى".



وأضاف يائير لابيد في تغريدة أخرى: "لم نستسلم للإرهاب. لا يمكن للإرهابيين أن يخيفونا. وستقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على القتلة ومرسليهم وملاحقتهم. سنواصل النضال سويًا من أجل استقلالنا وأمن مواطني إسرائيل".

و أجرى رئيس مجلس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت الليلة (الخميس)، مشاورات أمنية بمشاركة وزير جيشه، ووزير خارجيته ووزير الأمن الداخلي، ومفوض الشرطة، ورئيس الشاباك ورئيس الأركان ورئيس الموساد وغيرهم من كبار المسؤولين.

وعرض خلال اللقاء تسلسل الأحداث في الهجوم الذي وقع مساء اليوم في مدينة إلعاد، فضلاً عن الجهود المبذولة حالياً على الأرض لتحيد مكان المنفذين.

كما تقرر مواصلة الأنشطة العملياتية لشرطة الاحتلال و “الجيش الإسرائيلي” والشاباك خلال الساعات والأيام القادمة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت "أعداؤنا يشنون معركة إجرامية ضد اليهود أينما كانوا، وهدفهم كسر معنوياتنا وسيفشلون، سنضع أيدينا على المنفذين وبيئتهم الداعمة، وسيدفعون الثمن .. أقدم التعازي الحارة لأسر القتلى “.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، عن عدة قرارات عقب عملية إلعاد، يتصدرها تمديد الإغلاق في غزة ومناطق الضفة الغربية حتى يوم الأحد المقبل، على أن يتم النظر مجددا في تمديد الإغلاق أو رفعه نهاية الأسبوع الحالي، وفقا لقناة "i24" الإسرائيلية.



كما قرر غانتس تعزيز الشرطة بالمساعدة في عمليات البحث والتمشيط، واستخدام كل القوات اللازمة لإغلاق منطقة التماس والمعابر، لمنح احتمال هروب المنفذين إلى داخل منطقة الضفة الغربية، فضلا عن تثبيت الجهود على الاستخبارات والعمليات الهجومية.



وشدد غانتس أن عملية إلعاد "خطيرة وترتب عليها نتائج وخيمة"، وأكد أن جهاز الأمن سيحاسب المسؤولين عن التحريض، وسيقتص منهم.



وجاءت قرارات بيني غانتس بعد اجتماع مع قائد الأركان العامة، الجنرال أفيف كوفاخي، ورئيس الشاباك، رونين بار، وقائد القوات المسلحة ورئيس وزارة الأمن الإسرائيلية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية، أن عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما بسلاح ناري والآخر بسلاح أبيض. فيما أفادت نجمة داود الحمراء بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين كحصيلة للاعتداء.



وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن "عملية إلعاد نفذها شخصان أحدهما بسلاح ناري والآخر ببلطة".

وأكدت نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، أن "حصيلة عملية إلعاد: مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة اثنين بجروح خطيرة وآخر بحالة متوسطة وإصابة وصفت بالطفيفة".