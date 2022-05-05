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الرئيس عباس يدين مقتل مدنيين إسرائيليين مساء اليوم

الجمعة 06 مايو 2022 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يدين مقتل مدنيين إسرائيليين مساء اليوم



رام الله/سما/

 عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين مساء اليوم، مؤكدا أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.

وحذّر الرئيس عباس من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم، مجددا ادانته للاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار .

وأشار سيادته إلى أن دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.

#الرئيس عباس

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