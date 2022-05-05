الاحتلال يواصل البحث عن منفذي عملية "إلعاد"..واذاعة الجيش: اصابتان حالتهما خطيرة جداً

القدس المحتلة/سما/

تُواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي، البحث عن منفذي عملية "ألعاد" البطولية التي وقعت وسط "تل أبيب" مساء يوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين.

وقالت المتحدث باسم شرطة الاحتلال: "تم نشر قوات وإقامة حواجز مع استمرار التمشيط بمشاركة مروحيات وطائرات للوصول لمنفذي عملية "تل أبيب".

وأضاف: "لم يتم الوصول إلى منفذي عملية إلعاد حتى الآن".



ونقل موقع انتلي تايمز عن شرطة الاحتلال أنّها طلبت من أي شخص لديه توثيق من موقع عملية إلعاد، أن يسلمه للشرطة.

وقال قائد المنطقة الوسطى بـ"الجيش الإسرائيلي" من مكان عملية إلعاد: "نقوم في الوقت الحالي بملاحقة منفذي عملية إلعاد، ولدينا افترضيات بأنهما فلسطينيان" وفق ما نقلت إذاعة الجيش.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مدير مستشفى بيلينسون د.عيران روتمان قوله: "هناك اثنين من المصابين في عملية إلعاد حالتهما خطيرة جدًا مع إصابات في الرأس".

وأضاف: "أنّه تم نقل أحدهما إلى غرفة العمليات والآخر إلى وحدة العناية المركزة، ونحن نكافح من أجل إنقاذهما".



وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة، ذكرت في وقتٍ سابق أنّ نحو 3 مستوطنين لقوا مصرعهم وأصيب عدد آخر في عملية طعن وقعت في منطقة إلعاد" مساء اليوم.