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وينسلاند يُعقب على عملية "العاد" وسط تل أبيب

الخميس 05 مايو 2022 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند يُعقب على عملية "العاد" وسط تل أبيب



نيويورك/سما/

عقب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على عملية الطعن وإطلاق النار في "إلعاد" وسط تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة آخرين.

وقال وينسلاند في تصريحٍ صدر عنه :" من المؤسف أنّ تستمر حماس وغيرها في تمجيد وتشجيع مثل هذه الهجمات التي تقوض إمكانية تحقيق مستقبل سلمي لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف:"صدمت من الهجوم الإرهابي الذي وقع هذا المساء في وسط إسرائيل والذي قتل فيه ثلاثة إسرائيليين وأصيب عدد آخر بجروح، أفكاري وصلواتي مع أهالي الضحايا وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

#تور وينسلاند #عملية العاد

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