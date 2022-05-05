هنية: تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا

الدوحة/سما/

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن تهديدات العدو باغتيال القادة لن تثنينا عن الدفاع عن أرضنا وقدسنا، وحقنا في العودة، وتحرير أسرانا.

وعقب هنية في تصريح صحفي، على عملية "إلعاد" البطولية، بالقول: "شعبنا لم ولن يقف صامتًا، كلما تواصل الاستهداف لمقدساتنا وأقصانا والاستهانة بشعبنا ومشاعر أمتنا العربية والإسلامية، فالأقصى خط أحمر حقيقي، لا يخضع لأي مساومات، ولا يقبل القسمة على اثنين، فهو مسجد إسلامي خالص، وحق تاريخي ثابت لأمتنا وشعبنا، هذا هو العهد والقسم والميثاق".

وأكد هنية أن شعبنا مستمر في مقاومته حتى تحقيق أهدافنا كاملة بإذن الله. وقتل 3 مستوطنين صهاينة أصيب 6 آخرين بعملية طعن وإطلاق نار وقعت بمنطقة إلعاد شرق مدينة "تل أبيب". وقالت مصادر عبرية "إن العملية وقعت في مكانين مختلفين بمنطقة إلعاد وحديقة عامة قريبة، وكان بحوزة المنفذين "ساطور" وسلاح ناري".