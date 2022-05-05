الاحتلال يقرر تمديد الإغلاق على الضفة وغزة..وغانتس يتحدث عن"جبي ثمن التحريض"

غزة/سما/

قرر جيش الاحتلال الاسرائيلي ، مساء اليوم الخميس، تمديد فرض الإغلاق على الضفة الغربية وغزة حتى مساء يوم الأحد المقبل.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن الإغلاق الذي أعلن منذ 3 أيام كان من المفترض أن ينتهي عند منتصف الليل، إلا أنه تم تمديد هذا المساء بعد عملية "إلعاد" شرق تل أبيب والتي أدت لمقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

وقال مكتب وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس "أجرى وزير الجيش بني غانتس تقييما للوضع بمشاركة رئيس الأركان الجنرال كوخافي ورئيس الشاباك وقائد شعبة الاستخبارات وقائد شعبة العمليات، وقرر تمديد الإغلاق في غزة والضفة حتى يوم الأحد، وتعزيز الشرطة للمساعدة في التمشيط، واستخدام كل القوات اللازمة لإغلاق منطقة التماس والمعابر لمنع احتمال هروب المنفذين إلى الضفة، وقال: مؤسسة الأمن ستجبي ثمنا لهذه العمليات والتحريض.