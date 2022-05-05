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مقتل 3 مستوطنين واصابة آخرين في عملية مزوجة قرب تل أبيب (صورو فيديو)

الخميس 05 مايو 2022 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 3 مستوطنين واصابة آخرين في عملية مزوجة قرب تل أبيب (صورو فيديو)



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية ، مساء اليوم الخميس، عن مقتل 3 مستوطنين واصابة  4 آخرين بجروح  متفاونة في عملية مزدوجة  بمنطقة العاد قرب تل أبيب

.وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية: تم الإعلان رسميًا عن ثلاثة قتلى في عملية الطعن التي وقعت في منطقة "إلعاد".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن منفذي العملية في إلعاد هما شخصان أحدهما يحمل فأساً والآخر يحمل سلاح ناري.

وأضافت الصحيفة " الشرطة الإسرائيلية تجري عمليات بحث عن سيارة يشتبه بانسحابها من مكان العملية في منطقة إلعاد شرق تل أبيب.

وطالبت بلدية إلعاد من المستوطنين التزام المنازل بعد العملية التي أدت لمقتل وإصابة عدة مستوطنين" وفق الصحيفة

وفي وقت سابق قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة "أنه يوجد 6 إصابات نتيجة الطعن في منطقة "إلعاد"، وهناك 4 حالات ميئوس منها.

وذكرت منظمة زاكا "أن المنفذ هاجم المارة بفأس وسكين في إلعاد وأصاب 4 أحدهم حالته حرجة جدا.

يتبع

#تل أبيب #عملية طعن #عملية العاد
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