  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قطر تدين استباحة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

الخميس 05 مايو 2022 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين استباحة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك



الدوحة/سما/

 أدانت دولة قطر استباحة المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتحام تلك القوات للمصلى القبلي والاعتداء على المصلين والنساء في المسجد.

وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم الخميس، من المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، كما حمّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

#قطر #المسجد الاقصى المبارك

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يعلق على زيارة وفد قيادي من حماس لموسكو

أسعار صرف العملات

الاحتلال ينشر القبة الحديدية في القدس وتل أبيب ويأخذ تهديدات الفصائل على محمل الجد (فيديو)

سرايا القدس تنعى أحد مجاهديها في لواء غزة

ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي في مباراة "مجنونة" ويتأهل لنهائي دوري الأبطال (فيديو)

الدولار يقفز مجدداً أمام الشيكل

هآرتس: أربعة تهديدات خطيرة على "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

20220505070651

بوتين يعتذر لبينيت على تصريحات لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية

32022413318337

هآرتس: أربعة تهديدات خطيرة على "اسرائيل"

6273d8544c59b70cd106bf1a

بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين

20220505070859anapicp-aa_ar_pho_spc-20220505100622-27769903-.h

في "الأقصى"..صلاة "ضُحى" استمرت ساعات وغيّرت مسار الاقتحامات (صور وفيديو)

هنية: هدفنا الراهن إفشال التقسيم الزماني والمكاني للأقصى

الاتصالات الفلسطينية