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الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات جنوب أريحا

الخميس 05 مايو 2022 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات جنوب أريحا



أريحا/سما/

 أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا، تحت مسمى "محمية طبيعية".

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي السواحرة يونس جعفر لـ"وفا"، إن هذا المخطط قديم جديد يقضي بالاستيلاء على أراضي المواطنين الممتدة من منطقة النبي موسى حتى الخان الأحمر ومنطقة السواحرة شرق القدس، لإغلاق الطوق الشرقي للقدس ضمن تعديات الاحتلال المتكررة على الأراضي في منطقة "أم ريان" و"جورة الشرق" و"الخان الأحمر" و"واد أبو هندي" جنوب أريحا وشرق القدس.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يأتي في سياق المخطط الاستيطاني المعروف باسم مخطط (E1).

من جانبه، أدان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إعلان الاحتلال الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي السواحرة الشرقية والنبي موسى تحت مسمى "محمية طبيعية".

وأكد شعبان أن كل هذه المسميات ما هي إلا مسوغات استعمارية استيطانية هدفها الاستيلاء على أراضي المواطنين، وفرض أمر واقع على الأرض من خلال تغيير معالمها، وأيضا الإمعان في تقطيع الضفة الغربية وتحويلها الى معازل و"كانتونات" غير متصلة، وبالتالي منع إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا وذات السيادة.

وأشار إلى أن الهيئة ستتصدى لكل هذه الممارسات الاستعمارية الاستيطانية الاحتلالية من خلال تعزيز المقاومة الشعبية والمتابعة القانونية الحثيثة ودعم صمود المواطنين.

#أريحا

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