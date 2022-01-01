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بوتين يبحث مع بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال"

الخميس 05 مايو 2022 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يبحث مع بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال"



موسكو/سما/

أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال".


وجاء في بيان الكرملين: "تمت مواصلة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا، والتركيز على الجوانب الإنسانية، بما في ذلك، إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "آزوفستال" بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذين يحتجزهم المسلحون القوميون كرهائن".


ونوه البيان إلى استعداد العسكريين الروس لضمان خروج آمن للمدنيين.


وأضاف البيان: "أما بالنسبة للمسلحين في "آزوفستال"، فعلى سلطات كييف أن تصدر أوامرها لهم بإلقاء السلاح".

#بوتين #بينيت

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