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الكويت تستنكر السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

الخميس 05 مايو 2022 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تستنكر السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى



الكويت/سما/

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها لسماح سلطة الاحتلال الإسرائيلي للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال.

وحذرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، من مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة التي تشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، ومدعاة لإذكاء روح العنف والتوتر، وتهديدا للأمن والسّلم الدوليين .

وطالبت الخارجية الكويتية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لِلَجْم تلك الانتهاكات وإلزام قوة الاحتلال بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني الشقيق وأرضه ومقدساته.

#الكويت #المسجد الاقصى

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