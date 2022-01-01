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النتشة: ما يجري في القدس إعلان صريح ببدء حرب دينية

الخميس 05 مايو 2022 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
النتشة: ما يجري في القدس إعلان صريح ببدء حرب دينية



القدس المحتلة/سما/

 أكد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس بلال النتشة أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، هو اعلان صريح وواضح ببدء حرب دينية في القدس، الأمر الذي ينذر باشتعال المنطقة، وهو ما يتحمل الاحتلال مسؤوليته بالكامل.

وشدد النتشة في بيان له اليوم الخميس، على أن شعبنا سيتصدى لهذه الاقتحامات، ولن يسمح بالمساس بمقدساته الإسلامية والمسيحية، وأن المطلوب من أبناء الامتين العربية والإسلامية الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في هذا الوقت.

وطالب الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالتحرك الفوري والعاجل للجم العدوان الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وقال ان اقتحامات "الأقصى" من قبل المستوطنين في ذكرى ما يسمى "عيد الاستقلال" يشكل دعوة صريحة لإراقة الدماء واشعال المنطقة وجر الجميع الى مربع العنف.

#بلال النتشة

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