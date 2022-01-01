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كتائب القسام تزف أحد مجاهديها وسط قطاع غزة

الخميس 05 مايو 2022 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تزف أحد مجاهديها وسط قطاع غزة



غزة/سما/

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا فارساً من فرسانها من مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والذي توفي إثر نوبةٍ قلبيةٍ.


ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري المجاهد القسامي/ علي تيسير حمدان الحاج أحمد (28 عاماً) من مسجد "الصحابة" في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، والذي توفي اليوم  الخميس 04 شوال 1443 هـ - الموافق 05 مايو 2022 م إثر نوبةٍ قلبيةٍ، ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً.


وقالت الكتائب في بيانها: "نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

#كتائب القسام #قطاع غزة #مخيم المغازي #حماس #علي تيسير حمدان الحاج أحمد #مسجد الصحابة

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