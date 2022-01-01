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بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين

الخميس 05 مايو 2022 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين



موسكو/سما/

قال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا مستعدة لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين.


وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقاء وفد حركة حماس في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى استقرار الأوضاع حول القدس.


وقال بوغدانوف: "موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا في المستقبل القريب".


وأضاف: "نحن نجري اتصالات نشطة مع مختلف القوى الفلسطينية. لقد كان لدينا بالفعل عدة وفود هنا. ونحن في انتظار المزيد من الوفود من حركة فتح ومن منظمات أخرى، يجب أن تصل قريبا، ومن المتوقع زيارتهم في الصيف".

وعما إذا كان قد تمت خلال اللقاء الدعوة إلى خفض التصعيد حول القدس، قال بوغدانوف: "نعم، بالطبع".

وقال بوغدانوف، وفقا لما نقلت عنه وكالة "تاس"، إنه ناقش مع ممثلي "حماس" مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية والأحداث حول المسجد الأقصى.

وشدد بوغدانوف على أن المبادرة القاضية بعقد اجتماع للرباعية الشرق الأوسطية على مستوى وزراء الخارجية فشلت بسبب الإعاقة من قبل الولايات المتحدة.

#حماس #روسيا #موسكو #غزة #فتح

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