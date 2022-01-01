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الاحتلال يعتقل مواطنا من مسافر يطا جنوب الخليل

الخميس 05 مايو 2022 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنا من مسافر يطا جنوب الخليل



الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا وجنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود يوسف ادعيس (46 عاما) أثناء تواجده في أرضه بمنطقة "المرتبة" التابعة لتجمع الجوايا شرق بلدة يطا.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد منعت أمس الأربعاء المواطن ادعيس من دخول أرضه والعمل فيها، واستولت على معدات زراعية "فأس ومجارف ولوازم نصب خيمة من مواسير وأغطيه وحبال"، كان قد أحضرها للاعتناء بمحاصيله بعد أن قامت مجموعة من مستوطني "ماعون" برعيها وتدمير نحو 20 دونما من محاصيل المواطنين الموسمية في تلك المنطقة.

#الخليل

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