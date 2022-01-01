الرجوب: بيت عزاء للأيقونة أم كريم يونس في مقر الرئاسة الاثنين المقبل

رام الله/سما/

أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب عن فتح بيت عزاء للحاجة صبحية يونس، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله يوم الاثنين المقبل، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة في قاعة الشهيد صائب عريقات.

وقال الرجوب في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، إن "الاحتلال المجرم لا يفهم أن تترجل والدة أسير أمضى 40 عاماً في سجون الاحتلال".

وشدد الرجوب على أن شعبنا سيبقى مرابطاً صامداً على أرضه متسمك بحقه مؤمن بقدره بأن يكون خط الدفاع الأول عن العرب والمسلمين.

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