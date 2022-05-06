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راصد جوي: هطول أمطار فوق المناطق الشمالية بدءاً من الليلة

الخميس 05 مايو 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
راصد جوي: هطول أمطار فوق المناطق الشمالية بدءاً من الليلة



رام الله/سما/

توقع الراصد الجوي قصي الحلايقة، اليوم الخميس، هطول الأمطار في شمال البلاد بدءاً من هذه الليلة تنتشر تدريجياً إلى المناطق الوسطى خاصة نحو فجر الجمعة.

وقال الراصد عبر صفحته في موقع "فيس بوك" :" ويستمر تساقط أمطار متفرقة في العديد من المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من الجنوب حتى ساعات الظهيرة من يوم الجمعة ".

 
وبشأن حركة الرياح، أوضح أن حركة الرياح تكون نشطة وتسود أجواء باردة رطبة فوق الجبال.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويحتمل سقوط رذاذ فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة : يكون الجو باردا فوق المناطق الجبلية باردا نسبيا فوق بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة 6/5/2022، يكون الجو غائما جزئيا لطيفا ومعتدلا نهارا باردا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة ويتوقع سقوط امطار محلية متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

#الارصاد الجوية الفلسطينية #هطول امطار

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