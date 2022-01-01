أوقاف القدس: 792 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح

القدس المحتلة/سما/

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس:" إن 792 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.".



بدورها، قالت مصادر مقدسية، إن أكثر من 13 مجموعة من المستوطنين اقتحمت باحات المسجد الأقصى المبارك في الفترة الصباحية ما بين الساعة الـ7 إلى 11 صباحاً، قاد عدد منها أعضاء متطرفين من كنيست الاحتلال منهم المتطرف يهودا غليك.

فيما اقتحم ما يقارب الـ150 مستوطن في الفترة المسائية، ما بين الساعة الـ1 و2 مساءاً وسط حماية مشددة من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي"

يذكر أن اقتحم عشرات المستوطنين "الإسرائيليين" باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم الخميس، جاء بعد دعوات جماعات متطرفة "إسرائيلية"، لاقتحام المسجد في ذكرى ما يسمي "يوم الاستقلال".