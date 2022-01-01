وزارة العمل تنشر روابط لـ 3940 فرصة عمل

نشرت وزارة العمل الفلسطينية في رام الله ، اليوم الخميس 05 مايو 2022، روابط لـ 3940 فرصة عمل مختلفة، لدى العديد من المراكز والمؤسسات والجمعيات في الضفة الغربية.
وفيما يلي روابط لـ "3940" فرصة عمل:
1- طاقم شؤون المرأة أضغط هنــا
2- جمعية التنمية الزراعية أضغط هنــا
3- جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أضغط هنــا
4- فلسطين الخير أضغط هنــا
5- جمعية لجان المراة الفلسطينية أضغط هنــا
6- انجاز الخير أضغط هنــا
7- مركز مصادر التنمية الشبابية أضغط هنــا
8- المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أضغط هنــا
9- اتحاد جمعيات الشابات المسيحية أضغط هنــا
10- مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة أضغط هنــا
11- مؤسسة الرؤيا الفلسطينية أضغط هنــا
12- جمعية مدرسة الأمهات أضغط هنــا
13- مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة أضغط هنــا
14- المركز النسوي – مخيم شعفاط أضغط هنــا
15- اتحاد الشباب الفلسطيني أضغط هنــا
16- أفكار للتطوير التربوي والثقافي أضغط هنــا
17- اتحاد الجمعيات الخيرية القدس أضغط هنــا
18- جمعية تنمية المرأة الريفية أضغط هنــا
19- اتحاد المزارعين أضغط هنــا