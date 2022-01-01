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وزارة العمل تنشر روابط لـ 3940 فرصة عمل

الخميس 05 مايو 2022 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة العمل تنشر روابط لـ 3940 فرصة عمل



رام الله/سما/

نشرت وزارة العمل الفلسطينية في رام الله ، اليوم الخميس 05 مايو 2022، روابط لـ 3940 فرصة عمل مختلفة، لدى العديد من المراكز والمؤسسات والجمعيات في الضفة الغربية.

وفيما يلي روابط لـ  "3940"  فرصة عمل:

1- طاقم شؤون المرأة أضغط هنــا

2- جمعية التنمية الزراعية أضغط هنــا

3- جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية أضغط هنــا

4- فلسطين الخير أضغط هنــا

5- جمعية لجان المراة الفلسطينية أضغط هنــا 

6- انجاز الخير أضغط هنــا 

7- مركز مصادر التنمية الشبابية أضغط هنــا

8- المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أضغط هنــا

9- اتحاد جمعيات الشابات المسيحية أضغط هنــا

10- مركز الارشاد النفسي والاجتماعي للمرأة أضغط هنــا

11- مؤسسة الرؤيا الفلسطينية أضغط هنــا

12- جمعية مدرسة الأمهات أضغط هنــا

13- مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة أضغط هنــا

14- المركز النسوي – مخيم شعفاط أضغط هنــا

15- اتحاد الشباب الفلسطيني أضغط هنــا

16- أفكار للتطوير التربوي والثقافي أضغط هنــا

17- اتحاد الجمعيات الخيرية القدس  أضغط هنــا

18- جمعية تنمية المرأة الريفية أضغط هنــا

19- اتحاد المزارعين أضغط هنــا

 
#وزارة العمل الفلسطينية

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