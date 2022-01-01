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لجنة أممية تبحث مع وزير خارجية إيرلندا الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام

الخميس 05 مايو 2022 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة أممية تبحث مع وزير خارجية إيرلندا الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام



دبلن/سما/

التقى وفد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقة غير القابلة للتصرف والذي ضم رئيس اللجنة، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مع وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني عشية بدء نقاش قانوني تنظمه اللجنة حول عدد من القضايا السياسية والقانونية المتعلقة بالأوضاع في دولة فلسطين.

وعقد اللقاء في وزارة الخارجية الإيرلندية بحضور عدد كبير من القانونيين الدولين ومجموعة من سفراء فلسطين في نيويورك وجنيف ولاهاي وسفيرتنا في إيرلندا.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في فلسطين وانتهاكات الاحتلال، والخطوات الممكنة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وعبر منصور عن شكره لإيرلندا على استضافة النقاش، مؤكدا عمق علاقات الصداقة القوية مع فلسطين والآفاق الرحبة للتعاون، خاصة أن إيرلندا عضو غير دائم في مجلس الأمن حتى نهاية العام الحالي.

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#ايرلندا

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