أعراض غير شائعة للسكتة الدماغية يجب معرفتها

وكالات / سما /

السكتات الدماغية هي حالة طبية طارئة والعلاج العاجل ضروري. وكلما أسرع الشخص في تلقي العلاج من السكتة الدماغية، قل احتمال حدوث الضرر".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن أعراض السكتة الدماغية الرئيسية تشمل تغييرات في الوجه، تتمثل في شلل أو خدر من جانب واحد من الوجه، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، وقد تظهر العلامات أيضا على الذراعين، حيث لا يكون الشخص قادرا على رفع ذراعيه بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة، وفقا لهيئة الخدمات الصحية.

وقد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، "أو قد لا يكون الشخص قادرا على التحدث" و "قد يواجهون أيضا مشاكل في فهم ما يقوله لهم"، بحسب الهيئة الصحية.

وهناك أيضا علامات غير شائعة للسكتة الدماغية والتي تشمل "اضطرابا في البلع يسمى عسر البلع. وإذا لم يتم تحديده وإدارته، فقد يؤدي إلى سوء التغذية والالتهاب الرئوي والشلل".

كما أن الشفط الرئوي أو الرشف الرئوي مشكلة شائعة للأشخاص الذين يعانون من عسر البلع، ويحدث عندما يدخل شيء ابتلعه الشخص في مجرى الهواء والرئتين".

وتنص هيئة الخدمات الصحية الوطنية على ما يلي: "نظرا لأن أجزاء مختلفة من دماغك تتحكم في أجزاء مختلفة من الجسم، فإن أعراضك ستعتمد على الجزء المصاب من دماغك ومدى الضرر".

وتضيف: الجسم الصحي "إذا تم تشخيصك بحالة من المعروف أنها تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فإن ضمان السيطرة على الحالة جيدا أمر مهم أيضا للمساعدة في منع السكتات الدماغية".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه في بعض الأحيان يمكن أن تسبب السكتة الدماغية شللا تاما في جانب واحد من الجسم، أو فقدانا مفاجئا أو تشوشا في الرؤية، أو دوارا أو ارتباكا.