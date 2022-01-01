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كيفية جدولة رسالة على تطبيق تليجرام

الخميس 05 مايو 2022 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية جدولة رسالة على تطبيق تليجرام



وكالات / سما /

أعطى تطبيق المراسلة المستندة إلى السحابة تليجرام سببًا آخر للمستخدمين لإجراء التبديل من واتس آب، فهناك أوقاتا نريد فيها إرسال رسالة محددة في وقت معين، حيث يقدم تليجرام وظيفة تتيح للمستخدمين جدولة رسالة يمكن إرسالها في وقت محدد، لذلك ، إذا كنت تريد أيضًا جدولة رسالة على تليجرام، فاتبع الخطوات المذكورة أدناه:-

1- افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الذكي .

2- افتح الآن الدردشة التي تريد جدولة رسالة فيها.

3- بعد هذا اكتب الرسالة التي تريد جدولتها .

4- الآن اضغط لفترة طويلة على إرسال الرسالة.

5- ستلاحظ الآن خيار جدولة رسالة .

6- اضغط على خيار رسالة الجدولة وسيطالبك التطبيق بتحديد التاريخ والوقت.

7-  ستتم جدولة الرسالة وستستمر في الوقت المحدد.

#التليجرام #المراسلة #المستخدمين #واتس اب

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