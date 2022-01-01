فتح باب الترشيح لجائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2022

رام الله / سما /

أعلنت مؤسسة ياسر عرفات عن فتح باب الترشيح لــ"جائزة ياسر عرفات للإنجاز" للعام 2022، التي تمنحها المؤسسة سنويا لفرد أو مؤسسة أو فريق عمل، تقديرا لما أنجزه في مجالات العمل الوطني أو الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الأكاديمي.

وتقوم لجنة خاصة (لجنة الجائزة) بدراسة الترشيحات المقدمة للمؤسسة واختيار الفائز بها، والتي تشمل براءة الجائزة ومجسما رمزيا، ومبلغ 25,000 دولار أميركي.

وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الخميس، إن "للإنجاز المتميز عدة أوجه ومكونات تصب في التميز العام للعمل الذي أنجزه المرشح، لذا يتوقع أن يتمتع العمل بالأصالة والإبداع، وأن يكون قد رسخ نهجا قياديا في المجال المحدد، وأن يكون الجهد المبذول في إنجاز العمل كبيرا ومؤشرا على المثابرة والالتزام، وأن يكون قد أثر بشكل إيجابي ومستدام على نطاق واسع تعم الفائدة منه على المجتمع، وأن يحظى كذلك بالتقدير الشعبي خاصة بين الفئات التي تأثرت به مباشرة".

وأضافت "يقع على عاتق المرشح توفير كل ما يدعم المرشح من وثائق ومعلومات، علما أن لجنة الجائزة ستقيّم فقط ما يردها ولا تأخذ على عاتقها استيفاء النواقص، وبناء على تقييم دقيق للترشيحات المقدمة، تدرج اللجنة عددا من المرشحين الذين وجدت لديهم الأهلية لنيل الجائزة في قائمة مختصرة ويتم اختيار الفائز من بينهم بعد تقييم إضافي".

شروط الترشيح:

1. يشترط أن يكون المرشَح إما فردا فلسطينيا حيا يرزق، أو مؤسسة قائمة أو فريق عمل، قدم خدمات جليلة للوطن من خلال عمله في أي من المجالات الخمسة المحددة أعلاه، ويجوز ترشيح غير الفلسطيني إذا قدم خدمات جليلة لفلسطين.

2. لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه بنفسه لنيل الجائزة.

3. إرفاق سيرة ذاتية كاملة للمرشح الفرد مع صورة الهوية الشخصية أو جواز السفر وبالنسبة للمؤسسات تعريف برسالتها ونظامها الأساسي والمقر ورقم تسجيلها والقائمين عليها، وفي حالة فريق العمل المكلف تفاصيل الأهداف والانجازات والتكليف.

4. أن يكون الترشيح من قبل مؤسسة أو هيئة اعتبارية معتمدة من قبل المجلس الذي يمثلها.

5. أن يكون المرشح الفرد ذا اختصاص وخبرة مشهودة في مجال عمل المرشح.

6. إرفاق ملف الترشيح بكتاب من المرشح يعرض فيه الأسباب التي دعته للتقدم بالترشيح مبينا مجال الترشيح ومسوغاته، وكذلك كتاب من المرشح يؤكد فيه قبول الترشيح والرغبة في التنافس على الجائزة.

7. إقامة الدليل يقع على كاهل المرشح.

8. ألا تقدم الهيئات والمؤسسات ترشيحات لأجزاء منها.

9. صدور ترشيح العمل عن جهتين (أفراد أو مؤسسات أو هيئات اعتبارية) مستقلتين تفيدان بالاطلاع على الملف ودعمه.

10. يجوز أن تكون الجهة المرشحة فلسطينية أو عربية، ويقبل الترشيح المقدم من الجهات التالية فقط:

أ – المؤسسات والهيئات الاعتبارية من خلال مجالسها التي تمثلها.

ب- الأفراد من ذوي الاختصاص والسمعة المهنية المشهودة.

11. لا ينظر في الترشيحات التي تكون خارج المجالات الخمسة المحددة للجائزة.

12. لا ينظر في أي ترشيحات تقدم دون مرفقات موثقة للإنجاز ويستحسن طباعة المواد المكتوبة.

13. آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح هو 31 تموز 2022.

وأوضحت أن شعبنا الفلسطيني يزخر بالأفراد والمؤسسات وفرق العمل التي أنجزت الكثير، ما يستحق التقدير ولجنة لجائزة تحث جميع المعنيين على التنافس لنيل هذه الجائزة، علما أنها ستمنح لفائز واحد فقط، وأنه بالإمكان إعادة ترشيح من كان قد أدرج على القائمة المختصرة ولم يفز في سنة ما.