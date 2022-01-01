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بئر السبع: الشرطة تطلق النار على رجل بادعاء محاولة طعن

الخميس 05 مايو 2022 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بئر السبع: الشرطة تطلق النار على رجل بادعاء محاولة طعن



القدس المحتلة / سما /

قالت الشرطة الإسرائيلية إن أفرادها أطلقوا النار على رجل (34 عاما)، وصفته بأنه كان "هائجا" في شقته في مدينة بئر السبع اليوم، الخميس.

وبحسب الشرطة، فإن الرجل كان يحمل سكينين، وعندما شاهد أفراد الشرطة الذين وصلوا إلى المكان، ألقى السكينين نحو أفراد الشرطة وهرب إلى شقته، ثم عاد وحاول مهاجمة شرطي بواسطة سكين وعصا.

ورش الشرطي غاز الفلفل على الرجل، في حين استمر الرجل في الاقتراب من الشرطي، الذي أطلق النار عليه.

وذكرت مصادر طبية أن الرجل أصيب بجروح ما بين متوسطة وخطيرة، وتم نقله إلى المستشفى، وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

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